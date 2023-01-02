Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Leyla Ilıcalı’nın her bir karesi olay yaratıyor. 2004 yılında dünyaya gelen Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde giymiş olduğu elbisenin aşırı derece pahalı olması milyonları ikiye bölmüştü. Kimi babasının çok zengin olduğunu öne sürerek normal bulurken; kimi ise “Kaç yetimin hakkı var” yorumlarında bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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