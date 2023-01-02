Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor?
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın kızı resmen rezil oldu! TikTok’un yıkılmasına neden olan Acun Ilıcalı’nın kızına “Duyanda kıyamet koptu sanacak!” yorumlarında bulundular. Gündem olan Leyla Ilıcalı’ya yorumlar ise yağmur olup yağdı. İşte merak edilenler…
Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Leyla Ilıcalı’nın her bir karesi olay yaratıyor. 2004 yılında dünyaya gelen Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde giymiş olduğu elbisenin aşırı derece pahalı olması milyonları ikiye bölmüştü. Kimi babasının çok zengin olduğunu öne sürerek normal bulurken; kimi ise “Kaç yetimin hakkı var” yorumlarında bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.