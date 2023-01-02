Ankara'da Ekmek Fiyatına Zam Geldi! 200 GR Ekmek Tam Tamına 5 TL oldu! 2023 Ankara 1 ekmek kaç TL?

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu'nun toplantısında zam kararı çıkmıştı. Bu karar sonrası 2023 yılının ilk günlerinde, 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam Gerekçesi olarak girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeklerin fiyatının yükseltilmesine sebep olduğu açıklanmıştır. Ankara Ekmek Fiyatları yükseltilmesine karar verilirken, çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmuş ve bu faktörler dikkate alınarak zam kararı verilmişti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı için “Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara’da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi.

Ankara’da ekmeğe gelen yeni zam kararı büyük şaşkınlık yarattı. Yüzde 25 zam oranı ise vatandaşı şok etti. Açıklanan zam kararı sonrası Ankara'da ekmek 5 TL’ye yükselmesine neden oldu. Yeni zamlı fiyat, 10 Ocak 2023 Salı gününden itibaren uygulamaya koyulacak.

Evde Sağlıklı Ekmek Nasıl Yapılır?

Evde Sağlıklı ekmek yapımı için birkaç önerimiz olacaktır. İlk tavsiye olarak, ekmek yapımın da kullanacağınız unun içeriğine dikkat etmelisiniz. Buğday unu yerine tam buğday unu, esmer un gibi daha sağlıklı alternatifleri kullanabilirsiniz. Ayrıca ekleyeceğiniz malzemelere de dikkat etmelisiniz.

Örneğin, tahıl gevrekleri, ceviz, fındık gibi sağlıklı tohumlar ve bakliyatlar ekleyerek ekmeğinizi daha besleyici hale getirebilirsiniz. Ekmek yapımında tuzun miktarını azaltarak ve ekmek içine için sebze koyarak da sağlıklı bir ekmek yapımına katkıda bulunabilirsiniz. Ekmek yapımında öğütülmüş mısır gevrekleri veya güçlü bir mısır unu kullanarak da ekmeğinizin daha sağlıklı hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz.

Ekmek yapımı sırasında mayalı veya mayasız bir tarif kullanırsınız, bu da ekmeğinizin sağlıklı olup olmayacağını etkileyebilecektir. Mayalı ekmekler genellikle daha hafif ve havadardır ve mayasız ekmekler daha ağırdır ve yoğun olabilir. Hangisini tercih ederseniz edin, sağlıklı bir ekmek yapımı için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta budur.

Ekmek unu nasıl üretilir?

Ekmek unu, tahıl ürünleri (özellikle buğday) tarımı yapılarak elde edilir. Tahıllar temizlenir, öğütülür ve un haline getirilir. Bu işlemler genellikle un fabrikalarında yapılır. Ekmek unu üretimi için aşağıdaki adımlar takip edilir:

Tahıllar temizlenir ve kepekleri ayıklanır.

Tahıllar öğütülür ve un haline getirilir. Öğütme işlemi, tahılların suda çözünür şekerlerini ve proteinlerini parçalamak için yapılır.

Un süzgeçler yardımıyla sınıflandırılır. Bu işlem, unun farklı kalitelerini ayırmak için yapılır. Örneğin, ekmek unu için kullanılacak un, daha kaliteli unlardan ayırt edilerek ayrı bir yığına konur.

Un, silo veya tüfekler yardımıyla depolanır ve ambalajlanır.

Ekmek unu, ekmek yapımı için satın alınır ve kullanılır.