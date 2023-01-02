Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Oca 2023 - 21:10

Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına...

ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı! Eşinin hayatını mahvedip evden kaçan kadın, eşini 85 milyonun önünde yerle bir oldu. Neredeyse Esra Erol’un ayaklarına kapanacak olan isim; izleyicilerin sinirlerini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…