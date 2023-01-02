Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına Kapanacaktı…
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı! Eşinin hayatını mahvedip evden kaçan kadın, eşini 85 milyonun önünde yerle bir oldu. Neredeyse Esra Erol’un ayaklarına kapanacak olan isim; izleyicilerin sinirlerini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Canlı yayına katılan Murat Bey, eşinin hayatını mahvettiğini öne sürerek boşanmak istediğini ifade etti. 8 yıllık evliliğini skandal bir sebepten bitirme kararı alan Murat, sosyal medyayı salladı. Anlattıkları ağızların açık kalmasına neden olan Murat, eşinin artık kendisine zarar verdiğini ifade etti. Eşinin iki ay önce evden çıkıp gittiğini de açıklayan Murat Bey, eşinin yakalandığı hastalığı ifade edince ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.