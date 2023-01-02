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02 Oca 2023 - 21:34

Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” Twitter Yıkılıyor…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Aybüke Çangal’ın eski sevgilisi açtı ağzını yumdu gözünü! Aybüke’nin kendisine estetik ameliyatlarını ödettiğini, cebindeki telefonu bile kendisinin aldığını ifade eden Aybüke Çangal’ın eski sevgilisi; “Beni o adamla aldattı” deyince Twitter adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…