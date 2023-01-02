Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” Twitter Yıkılıyor…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Aybüke Çangal’ın eski sevgilisi açtı ağzını yumdu gözünü! Aybüke’nin kendisine estetik ameliyatlarını ödettiğini, cebindeki telefonu bile kendisinin aldığını ifade eden Aybüke Çangal’ın eski sevgilisi; “Beni o adamla aldattı” deyince Twitter adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren ve her hafta başka bir olay yaratan Aybüke Çangal’ın eski sevgilisi olay yaratacak ifadelere yer verdi. Aybüke Çangal’ın kendisini aldattığını ifade eden genç adam, TikTok Fenomeni olan Özgür Balakar’ın programına katılarak şok sözlere yer verdi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.