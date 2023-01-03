Altın Fiyatlarında Yıkım Var! 3 Ocak Çeyrek ve Gram Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Dönüyor! Kuyumcular Bile Şokta…

Birçok olaydan etkilenen altın; Dolar ve Euro kurlarının yükselmesinin ardından 3 Ocak gününe yükseliş yaşayarak başladı. Uzun bir aradan sonra bir rekor daha kıran altın; hem ekonomi takip edenlerin hem de yatırımcıların gündemi oldu. Peki, 3 Ocak tarihinde altın fiyatları ne kadar oldu?

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