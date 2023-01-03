03 Oca 2023 - 09:27 Güncelleme: 03 Oca 2023 - 09:32
Altın Fiyatlarında Yıkım Var! 3 Ocak Çeyrek ve Gram Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Dönüyor! Kuyumcular Bile Şokta…
Altın fiyatları, yatırımcısını resmen yıktı. 3 Ocak itibariyle araştırma konusu olan çeyrek ve gram altın; görenlerin nevrini döndürdü. Kuyumcuların bile şok içerisinde kalmasına neden olan altın fiyatları, dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Birçok olaydan etkilenen altın; Dolar ve Euro kurlarının yükselmesinin ardından 3 Ocak gününe yükseliş yaşayarak başladı. Uzun bir aradan sonra bir rekor daha kıran altın; hem ekonomi takip edenlerin hem de yatırımcıların gündemi oldu. Peki, 3 Ocak tarihinde altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.