- 03 Oca 2023 - 09:49 G: 03 Oca 2023 - 09:50

Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen Burak Kaya’nın Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın altından girip üstünden çıktığı Burak Kaya’nın haftalık kazancı ise dudakları uçuklatmaya yetti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasında artık yavaş yavaş finale doğru gidiliyor. İlk 4 ceketin sahibi ise dün itibariyle belli oldu. Burak Kaya ve Kıvanç Karadeniz arasından hayallerine veda eden isimse Burak Kaya olmuştu. Şeflerden yeteri kadar puan alamayan Burak Kaya’nın vedasının ardından Acun Ilıcalı bombası patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2023 - 09:49 Ankara- Yaşam

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