Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen Burak Kaya’nın Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın altından girip üstünden çıktığı Burak Kaya’nın haftalık kazancı ise dudakları uçuklatmaya yetti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasında artık yavaş yavaş finale doğru gidiliyor. İlk 4 ceketin sahibi ise dün itibariyle belli oldu. Burak Kaya ve Kıvanç Karadeniz arasından hayallerine veda eden isimse Burak Kaya olmuştu. Şeflerden yeteri kadar puan alamayan Burak Kaya’nın vedasının ardından Acun Ilıcalı bombası patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.