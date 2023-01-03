Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! O İsmin Adı Bile Geçince Kediye Dönüyor; Maddiyat Delisi Cansel Bile Kıpkırmızı…
12 Aralık itibariyle ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’da Oğulcan’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! O ismin adı bile geçince kediye dönen Oğulcan’ın o yokken aslana dönmesine tepkiler arka arkaya geldi. Bu durumdan rahatsız olan ve izleyiciler tarafından “Maddiyat delisi” olarak adlandırılan Cansel Ayanoğlu’nun tepkileri gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bir araya geldiği Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın başından beri anlaşamayan Aybüke, Cansel, Oğulcan ve Tolga arasında yaşanan bir olay ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.