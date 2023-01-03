- 03 Oca 2023 - 10:06 G: 03 Oca 2023 - 10:10

Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! O İsmin Adı Bile Geçince Kediye Dönüyor; Maddiyat Delisi Cansel Bile Kıpkırmızı…

12 Aralık itibariyle ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’da Oğulcan’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! O ismin adı bile geçince kediye dönen Oğulcan’ın o yokken aslana dönmesine tepkiler arka arkaya geldi. Bu durumdan rahatsız olan ve izleyiciler tarafından “Maddiyat delisi” olarak adlandırılan Cansel Ayanoğlu’nun tepkileri gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bir araya geldiği Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın başından beri anlaşamayan Aybüke, Cansel, Oğulcan ve Tolga arasında yaşanan bir olay ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Oca 2023 - 10:06 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor! mask
Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor!
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!” mask
Kısmetse Olur Aybüke’nin Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Telefonu, Liposuctionu, Estetik Ameliyatı… “Beni O Adamla Aldattı!”
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına... mask
Esra Erol’da Deprem Yaratan Olay! Eşinin Hayatını Mahvetti; 85 Milyon Önünde Yerle Bir Oldu! Neredeyse Ayaklarına...
Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Kızı Rezil Oldu! TikTok Yıkılıyor; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Duyanda Kıyamet Koptu Sanacak!” Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…” mask
Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…”
O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Anlattığı Hikaye Çalıntı Çıktı! Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… mask
O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Anlattığı Hikaye Çalıntı Çıktı! Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki…
Pınar Deniz “Evet” Dedi! Yılbaşı Gecesi Kaan Yıldırım Sürpriz Yaptı… Aileler Birbirleriyle Tanışmıştı; Son Bomba Patladı… mask
Pınar Deniz “Evet” Dedi! Yılbaşı Gecesi Kaan Yıldırım Sürpriz Yaptı… Aileler Birbirleriyle Tanışmıştı; Son Bomba Patladı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor! mask
Masterchef Burak, Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Altından Girdi Üstünden Çıktı; Yine Yaptı Yapacağını… Haftalık Kazancı Dudakları Uçuklatıyor!
Altın Fiyatlarında Yıkım Var! 3 Ocak Çeyrek ve Gram Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Dönüyor! Kuyumcular Bile Şokta… mask
Altın Fiyatlarında Yıkım Var! 3 Ocak Çeyrek ve Gram Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Dönüyor! Kuyumcular Bile Şokta…
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 3 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 3 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2023 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2023 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL