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03 Oca 2023 - 10:06

Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! O İsmin Adı Bile Geçince Kediye Dönüyor; Maddiyat Delisi Cansel Bile Kıpkırmızı…

12 Aralık itibariyle ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’da Oğulcan’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! O ismin adı bile geçince kediye dönen Oğulcan’ın o yokken aslana dönmesine tepkiler arka arkaya geldi. Bu durumdan rahatsız olan ve izleyiciler tarafından “Maddiyat delisi” olarak adlandırılan Cansel Ayanoğlu’nun tepkileri gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?