Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları... Yüzde 30 Zam Yaptı!
Starbucks’a gitmek isteyenler bundan sonra tüm servetlerini yanına alıp gitmek zorunda kalacak. Zamlı fiyat listesi basına sızdırılınca; görenlerin cüzdanları alev alev yanmaya başladı. Starbucks, bilindiği üzere zaten diğer birçok kahve firmasına göre biraz tuzlu satıyordu ama gelen bu zam artık çılgına çevirdi Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Starbucks zamlı fiyatları... Yüzde 30 Zam Yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
80 ülkede 33.833 mağazası bulunan Starbucks, ülkemizde de rağbet gören kahve mağazalarından biri olarak önümüze çıkıyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan Starbucks, fiyatlarına iddialara göre %30 oranında bir zam yaptı! Sosyal medya yayılan tek bir kare zamlı fiyatları ortaya çıkarmış oldu. Peki, Starbucks’un zamlı kahve fiyatları ne kadar?
Starbucks Ocak 2023 Güncel Kahve Fiyatları
Starbucks Signature Hot Chocolate venti fiyatı: 60,00 TL
Starbucks Caffe Mocha tall fiyatı: 53,00 TL
Starbucks Caffe Mocha grande fiyatı: 61,00 TL
Starbucks Caffe Mocha venti fiyatı: 67,00 TL
Flat White 40,00 TL
Ristretto Bianco 40,00 TL
Espresso tek 25,00 TL
Espresso duble 31,00 TL
Türk Kahvesi tek 28,00 TL
Türk Kahvesi duble 32,00 TL
Caffe Americano tall 35,00 TL
Caffe Americano grande 39,00 TL
Caffe Americano venti 44,00 TL
Filtre kahve tall 32,00 TL
Filtre kahve grande 36,00 TL
Filtre kahve venti 41,00 TL
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.