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08 Oca 2023 - 01:01

Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları... Yüzde 30 Zam Yaptı!

Starbucks’a gitmek isteyenler bundan sonra tüm servetlerini yanına alıp gitmek zorunda kalacak. Zamlı fiyat listesi basına sızdırılınca; görenlerin cüzdanları alev alev yanmaya başladı. Starbucks, bilindiği üzere zaten diğer birçok kahve firmasına göre biraz tuzlu satıyordu ama gelen bu zam artık çılgına çevirdi Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Starbucks zamlı fiyatları... Yüzde 30 Zam Yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…