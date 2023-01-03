Starbucks’ta Kahvenin Tadı Kaçtı! Starbucks Yüzde 30 Zam Yaptı! Zamlı Fiyat Listesi Basına Sızdırıldı; Görenlerin Cüzdanları Alev Almaya Başladı…

80 ülkede 33.833 mağazası bulunan Starbucks, ülkemizde de rağbet gören kahve mağazalarından biri olarak önümüze çıkıyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan Starbucks, fiyatlarına iddialara göre %30 oranında bir zam yaptı! Sosyal medya yayılan tek bir kare zamlı fiyatları ortaya çıkarmış oldu. Peki, Starbucks’un zamlı kahve fiyatları ne kadar?

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