- 03 Oca 2023 - 13:33

Starbucks’ta Kahvenin Tadı Kaçtı! Starbucks Yüzde 30 Zam Yaptı! Zamlı Fiyat Listesi Basına Sızdırıldı; Görenlerin Cüzdanları Alev Almaya Başladı…

Starbucks’a gitmek isteyenler bundan sonra tüm servetlerini yanına alıp gitmek zorunda kalacak. Zamlı fiyat listesi basına sızdırılınca; görenlerin cüzdanları alev alev yanmaya başladı. Starbucks, bilindiği üzere zaten diğer birçok kahve firmasına göre biraz tuzlu satıyordu ama gelen bu zam artık çılgına çevirdi İşte merak edilen tüm detaylar…

80 ülkede 33.833 mağazası bulunan Starbucks, ülkemizde de rağbet gören kahve mağazalarından biri olarak önümüze çıkıyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan Starbucks, fiyatlarına iddialara göre %30 oranında bir zam yaptı! Sosyal medya yayılan tek bir kare zamlı fiyatları ortaya çıkarmış oldu. Peki, Starbucks’un zamlı kahve fiyatları ne kadar?

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03 Oca 2023 - 13:33 Ankara- Yaşam

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