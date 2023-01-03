İbrahim Çelikkol’un Yeni Sevgilisi Natali Yarcan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! İbrahim Çelikkol İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Türk televizyonlarının en sevilen oyuncuları arasında gösterilen ve yalnızca oyunculuk performansları ile değil yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol, son dönemlerde özel hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor.
Kendisi gibi oyuncu olan ve son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Kuş Uçuşu” isimli dijital dizide birlikte rol almış olduğu Birce Akalay ile adı aşk dedikodularına karışan İbrahim Çelikkol, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yakından takip ediliyor.
Haziran ayında 5 yıllık evliliğini sonlandıran İbrahim Çelikkol, hemen ardından güzel oyuncu Birce Akalay ile anılmaya başlandı. Yaz aylarında beraber tatile çıkan ikili magazin basını tarafından yakından takip edilirken Akalay’ın Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflar ve fotoğraflara düşmüş olduğu notlar, Çelikkol ile aşk yaşadığına dair iddiaları güçlendirdi.
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03 Oca 2023 - 23:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.