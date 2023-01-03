Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…

Bir süredir yeni sezonu için çalışmalara devam eden ve MasterChef Türkiye’nin final yapmasının hemen ardından 15 Ocak tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak olan Survivor, yeni kadrosu ile oldukça şaşırttı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni yarışmacı kadrosunda yer alan isimlerden birisi de içerik üreticisi Chaby Han oldu.

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