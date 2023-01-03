- 03 Oca 2023 - 23:27

Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…

Yeni sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor yarışması, gündemden düşmemeye devam ediyor. Bu sene konsept değişikliğine gideceği öğrenilen ve zorlu parkurların yanı sıra zeka oyunlarının da yer alacağı Survivor yarışması, konsepti değişikliğinin yanında yeni yarışmacıları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir süredir yeni sezonu için çalışmalara devam eden ve MasterChef Türkiye’nin final yapmasının hemen ardından 15 Ocak tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak olan Survivor, yeni kadrosu ile oldukça şaşırttı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni yarışmacı kadrosunda yer alan isimlerden birisi de içerik üreticisi Chaby Han oldu.

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03 Oca 2023 - 23:27 - Dizi Fragmanları

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