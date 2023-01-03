Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Maddiyatın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Cansel Ayanoğlu’nun 25 yaşında olduğunu duyanlar şok içerisinde kalmıştı. 7 yaşında Hira ismini verdiği bir kızı olan Cansel Ayanoğlu’nun estetisyen olduğu da biliniyordu. Burnunda ve dudaklarında estetik işlemlerin bulunduğu Cansel Ayanoğlu’nun Aybüke’yle kısa bir süre önce birbirine girmişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümde Cansel Ayanoğlu’nun Aybüke Çangal’a yaptıkları ise çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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