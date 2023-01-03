- 03 Oca 2023 - 12:53 G: 03 Oca 2023 - 12:55

Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Tam tamına 5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden birisi de Cansel Ayanoğlu olarak ön plana çıkıyor. En sonunda cinneti yaşatan Cansel, Aybüke’yle saç baş kavga ettikten sonra öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu 5 saniye dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Maddiyatın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Cansel Ayanoğlu’nun 25 yaşında olduğunu duyanlar şok içerisinde kalmıştı. 7 yaşında Hira ismini verdiği bir kızı olan Cansel Ayanoğlu’nun estetisyen olduğu da biliniyordu. Burnunda ve dudaklarında estetik işlemlerin bulunduğu Cansel Ayanoğlu’nun Aybüke’yle kısa bir süre önce birbirine girmişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümde Cansel Ayanoğlu’nun Aybüke Çangal’a yaptıkları ise çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2023 - 12:53 Ankara- Yaşam

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