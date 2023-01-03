Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı!
2022 yılı hem ülkemiz hem de diğer dünya ülkeleri adına oldukça zor bir yoldu. Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, yüksek enflasyon ve enflasyona karşı mücadele kapsamında merkez bankalarından gelen faiz artırımı kararları, tedarik problemleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve daha pek çok olumsuz gelişme, ülke ekonomileri ile birlikte tüketicilerin bütçelerini de doğrudan etkiledi.
2022 yılı içerisinde yapılmış olan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen olumsuz gelişmelerin ortadan kalkmamış olması sebebi ile toparlanamayan alım gücü, arka arkaya açıklanan zamlar ile birlikte ekonomik şartların giderek daha da ağırlaşmasına yol açtı. Lüks tüketim ürünü olarak değerlendirilen hizmetlerin yanı sıra temel ihtiyaç ürünlerine ve hizmetlerine de yüksek oranlarda zamların yansıtılmış olması, tüketicilerin gündelik hayatlarını resmen çekilmez kıldı.
Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte rekor seviyelere ulaşmış olan akaryakıt fiyatlarının ulaşım fiyatlarını direkt olarak etkilemesi, her gün toplu taşıma araçlarını ya da kendi araçlarını kullanmak durumunda olan vatandaşları, iyice köşeye sıkıştırdı.
Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde!
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03 Oca 2023 - 13:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.