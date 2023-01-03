Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı!

2022 yılı içerisinde yapılmış olan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen olumsuz gelişmelerin ortadan kalkmamış olması sebebi ile toparlanamayan alım gücü, arka arkaya açıklanan zamlar ile birlikte ekonomik şartların giderek daha da ağırlaşmasına yol açtı. Lüks tüketim ürünü olarak değerlendirilen hizmetlerin yanı sıra temel ihtiyaç ürünlerine ve hizmetlerine de yüksek oranlarda zamların yansıtılmış olması, tüketicilerin gündelik hayatlarını resmen çekilmez kıldı.

Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte rekor seviyelere ulaşmış olan akaryakıt fiyatlarının ulaşım fiyatlarını direkt olarak etkilemesi, her gün toplu taşıma araçlarını ya da kendi araçlarını kullanmak durumunda olan vatandaşları, iyice köşeye sıkıştırdı.

Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde!

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