- 03 Oca 2023 - 13:06 G: 03 Oca 2023 - 13:13

Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı!

2022 yılı hem ülkemiz hem de diğer dünya ülkeleri adına oldukça zor bir yoldu. Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, yüksek enflasyon ve enflasyona karşı mücadele kapsamında merkez bankalarından gelen faiz artırımı kararları, tedarik problemleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve daha pek çok olumsuz gelişme, ülke ekonomileri ile birlikte tüketicilerin bütçelerini de doğrudan etkiledi.

2022 yılı içerisinde yapılmış olan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen olumsuz gelişmelerin ortadan kalkmamış olması sebebi ile toparlanamayan alım gücü, arka arkaya açıklanan zamlar ile birlikte ekonomik şartların giderek daha da ağırlaşmasına yol açtı. Lüks tüketim ürünü olarak değerlendirilen hizmetlerin yanı sıra temel ihtiyaç ürünlerine ve hizmetlerine de yüksek oranlarda zamların yansıtılmış olması, tüketicilerin gündelik hayatlarını resmen çekilmez kıldı.

Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte rekor seviyelere ulaşmış olan akaryakıt fiyatlarının ulaşım fiyatlarını direkt olarak etkilemesi, her gün toplu taşıma araçlarını ya da kendi araçlarını kullanmak durumunda olan vatandaşları, iyice köşeye sıkıştırdı.

Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

03 Oca 2023 - 13:06 - Gündem

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor!
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması... mask
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi! mask
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Parkları Yeniliyor! Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Toplantısı Yapıldı! Başkandan Önemli Mesajlar...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Köy Konaklarında Vatandaşla Buluşuyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot ve Sıvı Gübre Desteği Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kültür ve Cemevi Yapılıyor! Başkanı Demirel Açıkladı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri Tarihi Yolculuğa Çıkarıyor!
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması... mask
Ankara Haber; Altındağ Kütüphanede Komşu Buluşması...
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle.... mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle....
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi! mask
Sincan ve Anıttepe Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evine Yoğun İlgi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş 33. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş 33. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı
Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı! mask
Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı!
Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
“Ben Yemek Yapamam” Diyen Bile Şef Olup Çıkacak! En Basit Yemek Tarifi Burada! Damağınız Çatlayacak, Soluksuz Yiyeceksiniz! mask
“Ben Yemek Yapamam” Diyen Bile Şef Olup Çıkacak! En Basit Yemek Tarifi Burada! Damağınız Çatlayacak, Soluksuz Yiyeceksiniz!
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir… mask
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir…
Ocak Ayında Şansın Yüzüne Güleceği Burçlar Belli Oldu! Aşk, Para ve Huzur Onlarla Olacak! İşte Ocak Ayının En Şanslı Burçları… mask
Ocak Ayında Şansın Yüzüne Güleceği Burçlar Belli Oldu! Aşk, Para ve Huzur Onlarla Olacak! İşte Ocak Ayının En Şanslı Burçları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL