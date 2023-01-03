Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…

Bu durum vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken düşen alım gücünün nasıl toparlanacağı, enflasyonun düşürülüp düşürülmeyeceği gibi konu başlıkları da merak içerisinde takip edildi.

Bir süredir enflasyonu düşürmek ve aynı orantıda da alım gücünü iyileştirmek adına birçok olumlu adım atılırken aralık ayının son günlerinde açıklanmış olan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammı gözlerin emekli ve memur maaşlarına çevrilmesine sebep oldu. Özellikle son dönemlerin en popüler meslek gruplarından birisi olan bekçilik için belirlenecek olan yeni maaş tutarları, ilgili meslek grubunun içerisinde bulunan ve yeni dönemde bekçi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi.

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