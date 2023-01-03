- 03 Oca 2023 - 13:18 G: 03 Oca 2023 - 13:29

Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…

Çok çeşitli faktörler çerçevesinde 2022 yılı boyunca yükselişini sürdüren enflasyon, hükümet yetkililerinin enflasyon ile mücadele kapsamında yeni planlar ortaya koymasına yol açtı. Bu kapsamda ilk olarak asgari ücrete ocak ayında yüzde 50,5 oranında tarihi bir zam yansıtan yetkililer, sonrasında da memur ve memur emeklisi maaşlarını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek göstergenin hazırlıklarına başladı.

Bu durum vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken düşen alım gücünün nasıl toparlanacağı, enflasyonun düşürülüp düşürülmeyeceği gibi konu başlıkları da merak içerisinde takip edildi.

Bir süredir enflasyonu düşürmek ve aynı orantıda da alım gücünü iyileştirmek adına birçok olumlu adım atılırken aralık ayının son günlerinde açıklanmış olan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammı gözlerin emekli ve memur maaşlarına çevrilmesine sebep oldu. Özellikle son dönemlerin en popüler meslek gruplarından birisi olan bekçilik için belirlenecek olan yeni maaş tutarları, ilgili meslek grubunun içerisinde bulunan ve yeni dönemde bekçi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

03 Oca 2023 - 13:18 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek! mask
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek!
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak! mask
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak!
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar… mask
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok! mask
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu! mask
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu!
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle.... mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle....
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak… mask
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak…
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil… mask
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil…
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez… mask
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı… mask
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş 33. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Bu Akşam Var Mı? Üç Kız Kardeş 33. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kız Kardeş Bugün Var Mı? İşte Kanal D 7 Mart 2022 Yayın Akışı
Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı! mask
Ankaralılara EGO’dan Büyük Müjde! Artık Kimse Bunu Yapmayacak; Yıllardır Kapalıydı Ama… 3 Ocak İtibariyle Başladı!
Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kısmetse Olur Cansel En Sonunda Cinneti Yaşattı! Aybüke’yle Saç Baş Kavga Ettikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
“Ben Yemek Yapamam” Diyen Bile Şef Olup Çıkacak! En Basit Yemek Tarifi Burada! Damağınız Çatlayacak, Soluksuz Yiyeceksiniz! mask
“Ben Yemek Yapamam” Diyen Bile Şef Olup Çıkacak! En Basit Yemek Tarifi Burada! Damağınız Çatlayacak, Soluksuz Yiyeceksiniz!
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir… mask
Survivor Ayşe Yüksel Mankenlere Taş Çıkarıyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Zayıfladı Ki… “Allah’ım Sana Geliyorum!” Dibiniz Düşebilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL