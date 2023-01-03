Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…
Çok çeşitli faktörler çerçevesinde 2022 yılı boyunca yükselişini sürdüren enflasyon, hükümet yetkililerinin enflasyon ile mücadele kapsamında yeni planlar ortaya koymasına yol açtı. Bu kapsamda ilk olarak asgari ücrete ocak ayında yüzde 50,5 oranında tarihi bir zam yansıtan yetkililer, sonrasında da memur ve memur emeklisi maaşlarını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek göstergenin hazırlıklarına başladı.
Bu durum vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken düşen alım gücünün nasıl toparlanacağı, enflasyonun düşürülüp düşürülmeyeceği gibi konu başlıkları da merak içerisinde takip edildi.
Bir süredir enflasyonu düşürmek ve aynı orantıda da alım gücünü iyileştirmek adına birçok olumlu adım atılırken aralık ayının son günlerinde açıklanmış olan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammı gözlerin emekli ve memur maaşlarına çevrilmesine sebep oldu. Özellikle son dönemlerin en popüler meslek gruplarından birisi olan bekçilik için belirlenecek olan yeni maaş tutarları, ilgili meslek grubunun içerisinde bulunan ve yeni dönemde bekçi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi.
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03 Oca 2023 - 13:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.