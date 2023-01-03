Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek!

Hükümet yetkililerinin enflasyon ile mücadele kapsamında ortaya koymuş oldukları çalışmaların sonuç vermesi durumunda ilgili zam oranı sayesinde alım güçlerinin yükseleceği konusunda umutlanan vatandaşlar, 2023 yılının ilk günlerinde gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından gözler diğer maaş gruplarından olan emeklilere ve memurlara çevrildi. Her sene ocak ve temmuz aylarının başlarında açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda taban maaş zamları belirlenen çalışanlar ve emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon açıklamasını sabırsızlık ile beklemeye başladı.

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