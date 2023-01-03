- 03 Oca 2023 - 13:24 G: 03 Oca 2023 - 13:34

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Ev Haliyle Baş Döndürdü! “Ben Düğüne Giderken Böyle Güzel Olmuyorum!” Kalpleri +135 BPM Attırdı…

ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in ev halini görenlerin başı döndü. Güzelliğiyle ve fiziğiyle başları döndüren Hilal Altınbilek’e takipçileri ise “Ben düğüne giderken böyle güzel olmuyorum” yorumlarında bulundu! İşte Hilal Altınbilek’in kalpleri +135 BPM attıran o pozları…

İzmir’de dünyaya gelen Hilal Altınbilek’in güzelliği ise İzmirli olduğunu gösteriyordu. Derin Sular dizisinde ilk kez kamera karşısına çıkan Hilal Altınbilek, asıl çıkışını ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 4 sezon boyunca hayat verdiği Züleyha Yaman karakteriyle yapmıştı. Masmavi gözleri ve muhteşem yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek’in ev hali şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2023 - 13:24 Ankara- Yaşam

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