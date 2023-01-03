Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Ev Haliyle Baş Döndürdü! “Ben Düğüne Giderken Böyle Güzel Olmuyorum!” Kalpleri +135 BPM Attırdı…
ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in ev halini görenlerin başı döndü. Güzelliğiyle ve fiziğiyle başları döndüren Hilal Altınbilek’e takipçileri ise “Ben düğüne giderken böyle güzel olmuyorum” yorumlarında bulundu! İşte Hilal Altınbilek’in kalpleri +135 BPM attıran o pozları…
İzmir’de dünyaya gelen Hilal Altınbilek’in güzelliği ise İzmirli olduğunu gösteriyordu. Derin Sular dizisinde ilk kez kamera karşısına çıkan Hilal Altınbilek, asıl çıkışını ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 4 sezon boyunca hayat verdiği Züleyha Yaman karakteriyle yapmıştı. Masmavi gözleri ve muhteşem yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek’in ev hali şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.