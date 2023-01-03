1999, 2000 ve 2000 Sonrası Emekli Maaşları Tek Tek Ortaya Çıktı! Sıkıntılı Düğüm Çözüldü; SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşları…
Her yılın 6 aylık iki periyodunun başında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda maaş zamları belirlenen emekliler, 2022 yılında yükselişini sürdüren enflasyon karşısında Ocak 2023 maaşları ile ilgili olarak nasıl bir karar alınacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda haftalardır Türkiye İstatistik Kurumu’ndan gelecek olan aralık ayı enflasyon açıklamasını bekleyen emekliler, bugün muratlarına erdi.
Birkaç saat önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış olan resmi açıklama ile birlikte, aralık ayı enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda aralık ayında enflasyonun yüzde 1,18 olarak gerçekleşmiş olduğunu belirten Türkiye İstatistik Kurumu, bu açıklaması ile birlikte maaş hesabının yapılması için gereken 6’ıncı enflasyon verisini de tamamlamış oldu.
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03 Oca 2023 - 13:49 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.