1999, 2000 ve 2000 Sonrası Emekli Maaşları Tek Tek Ortaya Çıktı! Sıkıntılı Düğüm Çözüldü; SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşları…

Birkaç saat önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış olan resmi açıklama ile birlikte, aralık ayı enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda aralık ayında enflasyonun yüzde 1,18 olarak gerçekleşmiş olduğunu belirten Türkiye İstatistik Kurumu, bu açıklaması ile birlikte maaş hesabının yapılması için gereken 6’ıncı enflasyon verisini de tamamlamış oldu.

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