2000 Öncesi ve Sonrası Emekli Maaşları Belli Oldu! SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar? 4.375 TL İle 6.084 TL Maaş Alacaklar...

Birkaç saat önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış olan resmi açıklama ile birlikte, aralık ayı enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda aralık ayında enflasyonun yüzde 1,18 olarak gerçekleşmiş olduğunu belirten Türkiye İstatistik Kurumu, bu açıklaması ile birlikte maaş hesabının yapılması için gereken 6’ıncı enflasyon verisini de tamamlamış oldu.

SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar?

SSK 2000 öncesi maaşı 4867 liradan yüzde 25 artış ile 6083 liraya ulaştı.

SSK 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar?

SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3500 liradan yeni zamla birlikte 4375 liraya yükseldi.

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