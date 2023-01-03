- 03 Oca 2023 - 13:53

O Kız Dizisinde Kadir’in Defteri Dürüldü! Bundan Sonra Başı Beladan Eksik Olmayacak; Zeynep Başını Duvarlara Vuracak… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan O Kız’da Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği Kadir karakterinin defterinin dürüldüğü gündeme bomba gibi düştü. Başının bu saatten sonra beladan eksik olmayacağı görülen Kadir, sevenlerini derinden üzdü. Zeynep’in ise babasının başına açtığı işlerden dolayı bin pişman olacağı düşünülmeye başlandı. Peki, O Kız dizisinde neler olacak?

Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer ve Macit Koper gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren O Kız dizisinde Zeynep’in isteklerinden doğan hayatın başına getirdiği belaları konu olarak alıyordu. Fakir hayattan kurtulmak ve babası da çektiği eziyetlerden çekmek isteyen Zeynep, sosyal medya fenomeni olmak için uğraşıyordu. O sırada tanıştığı Sitare’nin kötü birisi olduğundan bir haber olan Zeynep’in hem kendisinin hem de babasının başına açtığı işler en sonunda bıçağı kemiğe dayadı. Peki, neler oluyor?

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03 Oca 2023 - 13:53 Ankara- Yaşam

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