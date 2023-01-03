O Kız Dizisinde Kadir’in Defteri Dürüldü! Bundan Sonra Başı Beladan Eksik Olmayacak; Zeynep Başını Duvarlara Vuracak… “Yok Artık!”

Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer ve Macit Koper gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren O Kız dizisinde Zeynep’in isteklerinden doğan hayatın başına getirdiği belaları konu olarak alıyordu. Fakir hayattan kurtulmak ve babası da çektiği eziyetlerden çekmek isteyen Zeynep, sosyal medya fenomeni olmak için uğraşıyordu. O sırada tanıştığı Sitare’nin kötü birisi olduğundan bir haber olan Zeynep’in hem kendisinin hem de babasının başına açtığı işler en sonunda bıçağı kemiğe dayadı. Peki, neler oluyor?

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