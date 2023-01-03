Migros Market Zamlara Resti Çekti! Salça, Peynir, Zeytin ve Mercimek Fiyatları Yıkılıyor! Milyonlarca Kişi Kapıda Kuyruk Oluşturdu…

Temel gıda ihtiyaçları başta olmak üzere yaşam alanları adına gereksinim duydukları diğer ürünlere de hesap yapmada erişmekte güçlük çeken vatandaşlar, bütçeleri doğrultusunda fiyat politikasına sahip olan zincir marketleri araştırmaya başladı.

2023 yılının ilk haftasının yaşandığı şu günlerde henüz zamlı maaşlarına kavuşamamış olan vatandaşlar, aylık alışverişlerini yapabilmek adına marketlerin indirim kampanyalarını yakın takip altına aldı. Bu noktada devreye giren zincir marketlerden birisi olan Migros Market, aralık ayının son günlerinde başlatmış olduğu indirimli ürün kampanyasının bir iki gün daha devam edeceğini belirterek indirim kapsamında satışta olan ürünlere ilişkin detayları paylaştı

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