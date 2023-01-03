BİM 2023 Yılının İlk İndirim Bombasını Patlattı! 3 – 6 Ocak Aktüel Ürünlerini Görenlerin Gözüne Uyku Girmiyor!

2022 yılı boyunca vatandaşların sarsılmış olan bütçelerine katkı sağlamak amacı ile kendi işletim politikaları doğrultusunda çeşitli indirim kampanyaları düzenleyen zincir marketler, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Bu kapsamda hem geniş ürün yelpazesi hem de kaliteli hizmet anlayışı hem de indirimli fiyatları ile dikkat çeken zincir marketlerden birisi de BİM oldu.

Kurulduğu günden bu yana müşteri potansiyelini artıran ve ülke genelinde bulunan binlerce mağazası aracılığı ile vatandaşlara uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapma imkanı sunan zincir market BİM, yeni yılda da indirim kampanyalarının devam edeceğine ilişkin sinyaller verdi.

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