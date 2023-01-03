BİM 2023 Yılının İlk İndirim Bombasını Patlattı! 3 – 6 Ocak Aktüel Ürünlerini Görenlerin Gözüne Uyku Girmiyor!
Enflasyonun sene boyunca yükselen grafiklere sahip olması sebebi ile market ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımış olması, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen alım güçleri istenilen seviyelere getirilememiş olan vatandaşlar dar boğaza sürükledi. Bu durumun nasıl çözüleceği, temel ihtiyaçlara aylık kazançlar doğrultusunda nasıl erişim sağlanacağı kara kara düşündürtürken zincir marketlerini indirim kampanyaları vatandaşların imdadına yetişti.
2022 yılı boyunca vatandaşların sarsılmış olan bütçelerine katkı sağlamak amacı ile kendi işletim politikaları doğrultusunda çeşitli indirim kampanyaları düzenleyen zincir marketler, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Bu kapsamda hem geniş ürün yelpazesi hem de kaliteli hizmet anlayışı hem de indirimli fiyatları ile dikkat çeken zincir marketlerden birisi de BİM oldu.
Kurulduğu günden bu yana müşteri potansiyelini artıran ve ülke genelinde bulunan binlerce mağazası aracılığı ile vatandaşlara uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapma imkanı sunan zincir market BİM, yeni yılda da indirim kampanyalarının devam edeceğine ilişkin sinyaller verdi.
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03 Oca 2023 - 14:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.