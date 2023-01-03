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03 Oca 2023 - 14:18

Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…

EYT için müjdeli haberler Ocak ayına girilmesiyle müjdeli haberler verilmeye başlanmıştı. Sigortası 9 Eylül 1999 ya da o tarihten sonra başlayanların kafasında nasıl emekli olacaklarına dair soru işaretleri artmaya başlamıştı. Emekli olmanız için ilk formülse çıktı. Bunu yapanlar “Tak” diye emekli olabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…