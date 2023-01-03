Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…
EYT için müjdeli haberler Ocak ayına girilmesiyle müjdeli haberler verilmeye başlanmıştı. Sigortası 9 Eylül 1999 ya da o tarihten sonra başlayanların kafasında nasıl emekli olacaklarına dair soru işaretleri artmaya başlamıştı. Emekli olmanız için ilk formülse çıktı. Bunu yapanlar “Tak” diye emekli olabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'de yaş sınırının kalktığının müjdesini duyurunca milyonlarca kişi ise SGK il müdürlüklerine akın akın gitmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu olan EYT hakkında; “Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.” ifadelerine yer vermişti. Peki, sigorta girişi 9 Eylül ve sonrası olanlar nasıl emekli olabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.