- 03 Oca 2023 - 14:18 G: 03 Oca 2023 - 14:20

Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…

EYT için müjdeli haberler Ocak ayına girilmesiyle müjdeli haberler verilmeye başlanmıştı. Sigortası 9 Eylül 1999 ya da o tarihten sonra başlayanların kafasında nasıl emekli olacaklarına dair soru işaretleri artmaya başlamıştı. Emekli olmanız için ilk formülse çıktı. Bunu yapanlar “Tak” diye emekli olabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'de yaş sınırının kalktığının müjdesini duyurunca milyonlarca kişi ise SGK il müdürlüklerine akın akın gitmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu olan EYT hakkında; “Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.” ifadelerine yer vermişti. Peki, sigorta girişi 9 Eylül ve sonrası olanlar nasıl emekli olabilecek?

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03 Oca 2023 - 14:18 Ankara- Yaşam

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