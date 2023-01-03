- 03 Oca 2023 - 14:08 G: 03 Oca 2023 - 14:51

Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor...

2021 yılının eylül ayında yükselişe geçen dolar kuru ile birlikte tarihi seviyelere ulaşan diğer döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan birçok hizmete ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. 2021 yılının son günlerinde rekor seviyelerden işlem gören para piyasaları ile altın piyasası, 2022 yılına daha da yüksek zamlar ile girilmesine yol açtı.

Bu durum gıdadan otomotive, emlakdan tekstile birçok farklı sektörde etkisini hissettirirken 2022 yılının şubat ayında başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, özellikle akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yansımasına sebep oldu.

24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, emtia varlıklarının değer kazanmasına sebep oldu. Bu durum brent petrolde tarihi seviyelerin kayda geçmesine yol açarken ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine de dev zamların yansıtılmasına neden oldu. Savaşın ilk haftasında 30 TL seviyesine kadar dayanan benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerini toplu taşıma araçlarına yönlendirirken 2022 yılının son ayında indirim haberleri gelmeye başladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

03 Oca 2023 - 14:08 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
1999, 2000 ve 2000 Sonrası Emekli Maaşları Tek Tek Ortaya Çıktı! Sıkıntılı Düğüm Çözüldü; SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşları… mask
1999, 2000 ve 2000 Sonrası Emekli Maaşları Tek Tek Ortaya Çıktı! Sıkıntılı Düğüm Çözüldü; SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşları…
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek! mask
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek!
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı… mask
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak! mask
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak!
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar… mask
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok! mask
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu! mask
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu!
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle.... mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle....
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak… mask
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak…
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil… mask
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Yaka Silktirdi! Somer Saçını Başını Yolacak; Son Durum Kabul Edilir Gibi Değil… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Yaka Silktirdi! Somer Saçını Başını Yolacak; Son Durum Kabul Edilir Gibi Değil…
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak… mask
Sigortası 9 Eylül 1999’da Başlayanların Dikkatine! Emekli Olmanızın İlk Formülü Ortaya Çıktı! Bunu Yapan “Tak” Diye Emekli Olacak…
BİM 2023 Yılının İlk İndirim Bombasını Patlattı! 3 – 6 Ocak Aktüel Ürünlerini Görenlerin Gözüne Uyku Girmiyor! mask
BİM 2023 Yılının İlk İndirim Bombasını Patlattı! 3 – 6 Ocak Aktüel Ürünlerini Görenlerin Gözüne Uyku Girmiyor!
Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor... mask
Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor...
Migros Market Zamlara Resti Çekti! Salça, Peynir, Zeytin ve Mercimek Fiyatları Yıkılıyor! Milyonlarca Kişi Kapıda Kuyruk Oluşturdu… mask
Migros Market Zamlara Resti Çekti! Salça, Peynir, Zeytin ve Mercimek Fiyatları Yıkılıyor! Milyonlarca Kişi Kapıda Kuyruk Oluşturdu…
O Kız Dizisinde Kadir’in Defteri Dürüldü! Bundan Sonra Başı Beladan Eksik Olmayacak; Zeynep Başını Duvarlara Vuracak… “Yok Artık!” mask
O Kız Dizisinde Kadir’in Defteri Dürüldü! Bundan Sonra Başı Beladan Eksik Olmayacak; Zeynep Başını Duvarlara Vuracak… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL