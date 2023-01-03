Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor...

Bu durum gıdadan otomotive, emlakdan tekstile birçok farklı sektörde etkisini hissettirirken 2022 yılının şubat ayında başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, özellikle akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yansımasına sebep oldu.

24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, emtia varlıklarının değer kazanmasına sebep oldu. Bu durum brent petrolde tarihi seviyelerin kayda geçmesine yol açarken ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine de dev zamların yansıtılmasına neden oldu. Savaşın ilk haftasında 30 TL seviyesine kadar dayanan benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerini toplu taşıma araçlarına yönlendirirken 2022 yılının son ayında indirim haberleri gelmeye başladı.

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