Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor...
2021 yılının eylül ayında yükselişe geçen dolar kuru ile birlikte tarihi seviyelere ulaşan diğer döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan birçok hizmete ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep oldu. 2021 yılının son günlerinde rekor seviyelerden işlem gören para piyasaları ile altın piyasası, 2022 yılına daha da yüksek zamlar ile girilmesine yol açtı.
Bu durum gıdadan otomotive, emlakdan tekstile birçok farklı sektörde etkisini hissettirirken 2022 yılının şubat ayında başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, özellikle akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yansımasına sebep oldu.
24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, emtia varlıklarının değer kazanmasına sebep oldu. Bu durum brent petrolde tarihi seviyelerin kayda geçmesine yol açarken ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine de dev zamların yansıtılmasına neden oldu. Savaşın ilk haftasında 30 TL seviyesine kadar dayanan benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerini toplu taşıma araçlarına yönlendirirken 2022 yılının son ayında indirim haberleri gelmeye başladı.
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03 Oca 2023 - 14:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.