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03 Oca 2023 - 18:32

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den Çırıl Çıplak Pozları Olay Oldu! Seyircinin Nutku Tutuldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Son dönemlerin yükselen yıldızları arasında gösterilen ve yalnızca oyunculuğu ile değil, şarkıcılığa olan yeteneği ve güzelliği ile de hem göze hem kulağa hitap etmeyi başaran Serenay Sarıkaya, magazin gündemi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Seneler önce yan rol olarak dahil olduğu diziler ile kendisini gösteren, şimdilerde ise yapımcıları kapısında adeta sıraya dizen Serenay Sarıkaya, özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.