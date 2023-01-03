Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den Çırıl Çıplak Pozları Olay Oldu! Seyircinin Nutku Tutuldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Son dönemlerin yükselen yıldızları arasında gösterilen ve yalnızca oyunculuğu ile değil, şarkıcılığa olan yeteneği ve güzelliği ile de hem göze hem kulağa hitap etmeyi başaran Serenay Sarıkaya, magazin gündemi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Seneler önce yan rol olarak dahil olduğu diziler ile kendisini gösteren, şimdilerde ise yapımcıları kapısında adeta sıraya dizen Serenay Sarıkaya, özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Rol aldığı projeler, reklam filmleri, Alice müzikali ve daha pek çok çalışması ile son dönemlerin en popüler isimleri arasında gösterilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan şimdilerde ise Didem Soydan’dan yeni ayrılan rol arkadaşı yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile anılan Sarıkaya, yeni projesi ile de adeta nefes kesti.
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03 Oca 2023 - 18:32 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.