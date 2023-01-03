Doğalgaza % 12 İndirim Var Mı, Ne Zaman? Ankaralı Vatandaşlar Gözlerini Kulaklarını Buna Çevirdiler! İstanbul İçin Düğmeye Basılmıştı...

Sonrasında açıklanmış olan yeni ekonomik model kararı ile birlikte piyasalar bir nebze olsun kontrole alınarak vatandaşları indirim kararları konusunda umutlandırırken 2022 yılının başı itibari ile ibreler tekrar terse döndü.

2022 yılına girilmesi ile birlikte tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başlayan para piyasaları ile altın piyasası, birçok hizmet başlığında olduğu gibi enerji sektöründe de yeni zamların açıklanmasına sebep oldu. Bu durum hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan tüketicilere büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken şubat ayının sonu itibari ile resmen başlamış olan ve otomatik olarak da doğal gaz fiyatlarının artışına yol açan Rusya- Ukrayna savaşı, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz tarifelerinin tekrar güncellenmesine sebebiyet verdi.

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