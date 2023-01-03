Doğalgaza % 12 İndirim Var Mı, Ne Zaman? Ankaralı Vatandaşlar Gözlerini Kulaklarını Buna Çevirdiler! İstanbul İçin Düğmeye Basılmıştı...
2021 yılın son çeyreği itibari ile ani bir çıkış yakalayarak yükselişe geçen dolar kuru, beraberinde sterlin ve euro kurları başta olmak üzere diğer döviz kurlarını ve altın piyasasını da hareketlendirmişti. Merkez Bankası tarafından verilen faiz indirimi kararlarına rağmen aralık ayının ortasına kadar yükselişlerini sürdüren para piyasaları ile altın piyasası, o dönem içerisinde pek çok hizmet başlığına ve hizmet ürününe günler içerisinde yüksek oranlarda zamların yansımasına sebep olmuştu.
Sonrasında açıklanmış olan yeni ekonomik model kararı ile birlikte piyasalar bir nebze olsun kontrole alınarak vatandaşları indirim kararları konusunda umutlandırırken 2022 yılının başı itibari ile ibreler tekrar terse döndü.
2022 yılına girilmesi ile birlikte tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başlayan para piyasaları ile altın piyasası, birçok hizmet başlığında olduğu gibi enerji sektöründe de yeni zamların açıklanmasına sebep oldu. Bu durum hali hazırda bütçeleri sarsılmış olan tüketicilere büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken şubat ayının sonu itibari ile resmen başlamış olan ve otomatik olarak da doğal gaz fiyatlarının artışına yol açan Rusya- Ukrayna savaşı, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz tarifelerinin tekrar güncellenmesine sebebiyet verdi.
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03 Oca 2023 - 20:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.