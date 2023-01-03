Karnı Burnunda Fahriye Evcen’in Eli Hiç Titremedi! “O Parayı Ona Vereceğime Yakarım Daha İyi!” Ne 300, Ne 500…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan karnı burnunda hamile Fahriye Evcen’in elleri hiç titremedi! Birçok kişi bu miktarı gördükten sonra “Ona o parayı vereceğime cüzdanı yakarım daha iyi” yorumlarında bulundu çünkü verilen para ne 300 TL, ne 500 TL! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir diziye giriş yapan Fahriye Evcen, “Akça Hatun” karakteriyle çok beğenilmişti. Başarılı oyuncunun yeteneklerine yetenek kattığı gözlerden kaçmamıştı. Dizide uzun bir süre kalacağı düşünülürken; sezon sonunda ekranlara veda eden Fahriye Evcen’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, başarılı oyuncu Fahriye Evcen neden gündeme geldi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.