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03 Oca 2023 - 16:26

Karnı Burnunda Fahriye Evcen’in Eli Hiç Titremedi! “O Parayı Ona Vereceğime Yakarım Daha İyi!” Ne 300, Ne 500…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan karnı burnunda hamile Fahriye Evcen’in elleri hiç titremedi! Birçok kişi bu miktarı gördükten sonra “Ona o parayı vereceğime cüzdanı yakarım daha iyi” yorumlarında bulundu çünkü verilen para ne 300 TL, ne 500 TL! İşte merak edilen tüm detaylar…