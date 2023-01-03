- 03 Oca 2023 - 16:26 G: 03 Oca 2023 - 16:41

Karnı Burnunda Fahriye Evcen’in Eli Hiç Titremedi! “O Parayı Ona Vereceğime Yakarım Daha İyi!” Ne 300, Ne 500…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan karnı burnunda hamile Fahriye Evcen’in elleri hiç titremedi! Birçok kişi bu miktarı gördükten sonra “Ona o parayı vereceğime cüzdanı yakarım daha iyi” yorumlarında bulundu çünkü verilen para ne 300 TL, ne 500 TL! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir diziye giriş yapan Fahriye Evcen, “Akça Hatun” karakteriyle çok beğenilmişti. Başarılı oyuncunun yeteneklerine yetenek kattığı gözlerden kaçmamıştı. Dizide uzun bir süre kalacağı düşünülürken; sezon sonunda ekranlara veda eden Fahriye Evcen’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, başarılı oyuncu Fahriye Evcen neden gündeme geldi?

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03 Oca 2023 - 16:26 Ankara- Yaşam

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