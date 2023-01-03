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03 Oca 2023 - 16:57

Sibel Can’a Gelininden Bomba Jest! Milyon Liralık Düğün Hediyesinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… Oğlu Bile Çıldırdı!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can’ın gelinden bomba bir jest geldi. Milyon liralık düğün hediyesinden sonra Sibel Can’ın gelini bu hediyenin altında kalmadı ve jestlerin en büyüğünü kayınvalidesi için hazırladı. Oğlunu bile çıldırtan bu olay; sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…