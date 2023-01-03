Sibel Can’a Gelininden Bomba Jest! Milyon Liralık Düğün Hediyesinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… Oğlu Bile Çıldırdı!
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can’ın gelinden bomba bir jest geldi. Milyon liralık düğün hediyesinden sonra Sibel Can’ın gelini bu hediyenin altında kalmadı ve jestlerin en büyüğünü kayınvalidesi için hazırladı. Oğlunu bile çıldırtan bu olay; sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Bodrum’un en nezih ve en elit mekanlarından birinde oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın düğününü yapan Sibel Can, sosyal medyayı sallamıştı. Düğündeki danslarıyla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken düğün sahibi Sibel Can’ın gelininden gelen yılbaşı hamlesi ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Sibel Can cephesinde neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.