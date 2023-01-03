- 03 Oca 2023 - 16:57 G: 03 Oca 2023 - 17:34

Sibel Can’a Gelininden Bomba Jest! Milyon Liralık Düğün Hediyesinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… Oğlu Bile Çıldırdı!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can’ın gelinden bomba bir jest geldi. Milyon liralık düğün hediyesinden sonra Sibel Can’ın gelini bu hediyenin altında kalmadı ve jestlerin en büyüğünü kayınvalidesi için hazırladı. Oğlunu bile çıldırtan bu olay; sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Bodrum’un en nezih ve en elit mekanlarından birinde oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın düğününü yapan Sibel Can, sosyal medyayı sallamıştı. Düğündeki danslarıyla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken düğün sahibi Sibel Can’ın gelininden gelen yılbaşı hamlesi ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Sibel Can cephesinde neler oluyor?

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03 Oca 2023 - 16:57 Ankara- Yaşam

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