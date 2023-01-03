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03 Oca 2023 - 17:58

Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Morardı Kaldı! Kocası Bir Yandan Kızı Bir Yandan Gelini Desen Şeytana Pabucunu Ters Giydirir! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Pembe morardı kaldı! Kocası bir yandan, kızı bir yandan, gelini deseniz şeytana pabucunu ters giydirir kıvamda üzerlerine gelmeye başladı. Gündem yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde nelerin olduğu büyük bir merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…