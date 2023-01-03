Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Morardı Kaldı! Kocası Bir Yandan Kızı Bir Yandan Gelini Desen Şeytana Pabucunu Ters Giydirir! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Pembe morardı kaldı! Kocası bir yandan, kızı bir yandan, gelini deseniz şeytana pabucunu ters giydirir kıvamda üzerlerine gelmeye başladı. Gündem yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde nelerin olduğu büyük bir merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İki uç kültürde ve düşüncede büyümüş olan Doğa ve Fatih’in aşkını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizide Doğa’nın kaynanası olan Pembe’nin son zamanlarda yaşadıkları ise seyircilerin ağzını açık bırakıyordu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca ortalık çok fena bir biçimde karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.