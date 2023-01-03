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03 Oca 2023 - 20:27

Melisa Döngel’in Sütyenli Pozlarına Denilecek Söz Yok! Sandalye Üstünde Resmen Şov Yaptı; İncecik Belini Gözlere Soka Soka…

Ekranlarda yeni bir maceraya başlayan Barbaros Hayrettin Paşa isimli dizide başrol olarak bulunan ve Mia de Luna isimli karakteri canlandıran Melisa Döngel’in sütyenli pozlarına denecek tek bir söz kalmadı. Sandalye üstünde resmen şov yapan Melisa Döngel, incecik beliyle gözlere soka soka ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…