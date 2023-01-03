- 03 Oca 2023 - 20:27 G: 03 Oca 2023 - 20:46

Melisa Döngel’in Sütyenli Pozlarına Denilecek Söz Yok! Sandalye Üstünde Resmen Şov Yaptı; İncecik Belini Gözlere Soka Soka…

Ekranlarda yeni bir maceraya başlayan Barbaros Hayrettin Paşa isimli dizide başrol olarak bulunan ve Mia de Luna isimli karakteri canlandıran Melisa Döngel’in sütyenli pozlarına denecek tek bir söz kalmadı. Sandalye üstünde resmen şov yapan Melisa Döngel, incecik beliyle gözlere soka soka ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kusursuz Kiracı dizisinde hayat verdiği Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, yeni dizisi için saçlarını ve imajını değiştirmişti. Saçlarını sarıdan kahverengine döndüren Melisa Döngel, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Başarılı oyuncunun yeni imajıyla vermiş olduğu pozlarsa yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2023 - 20:27 Ankara- Yaşam

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Melisa Döngel’in Sütyenli Pozlarına Denilecek Söz Yok! Sandalye Üstünde Resmen Şov Yaptı; İncecik Belini Gözlere Soka Soka… mask
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