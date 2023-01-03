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03 Oca 2023 - 22:16

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada! Twitter’da Bayram Havası Var; Öyle Bir Şekilde Gözüktüler Ki… “Evlenecekler!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yeniden bir araya geldi! Twitter’da sevenleri tarafından bayram havasına maruz kalan ikili, öyle bir biçimde gözüktüler ki sevenleri artık dayanamayıp; “Evlenecekler” yorumlarında bulundular. Peki, Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde neler oluyor?