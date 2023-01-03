- 03 Oca 2023 - 22:16 G: 03 Oca 2023 - 22:35

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada! Twitter’da Bayram Havası Var; Öyle Bir Şekilde Gözüktüler Ki… “Evlenecekler!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yeniden bir araya geldi! Twitter’da sevenleri tarafından bayram havasına maruz kalan ikili, öyle bir biçimde gözüktüler ki sevenleri artık dayanamayıp; “Evlenecekler” yorumlarında bulundular. Peki, Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde neler oluyor?

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla ve uyumlarıyla aşk dedikodularına sık sık karışıyorlardı. İlk başlarda arkadaş olduklarını ifade eden ikili, dizinin sezon arasında tatile çıkınca ikili arasındaki aşkın alevlendiği görülmüştü. Güzel oyuncu Hande Erçel’in ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in sessiz sedasız ayrılık kararı almalarından sonra yeniden bir araya geldikleri ortaya çıktı. İşte merak edilenler…

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03 Oca 2023 - 22:16 Ankara- Yaşam

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada! Twitter’da Bayram Havası Var; Öyle Bir Şekilde Gözüktüler Ki… “Evlenecekler!” mask
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