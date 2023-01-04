Çöp Adam Dizisi Bu Akşam Var Mı? Çöp Adam 6. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Çöp Adam Bugün Var Mı? İşte Star TV 4 Ocak 2023 Yayın Akışı
Star TV fenomen dizisi Çöp Adam ilk bölümü itibariyle tüm dizi severleri mest etmeye devam ediyor. Peki Çöp Adam Dizisi Bu Akşam Var Mı? Çöp Adam 6. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Çöp Adam Bugün Var Mı? İşte Star TV 4 Ocak 2023 Yayın Akışı... İşte Detaylar...
Yeni yılın ilk haftasında TV ekranlarında hangi projelerin yayınlanacağını merak eden izleyicilere, Star TV yapımından sevindiren bir haber geldi. Son dönemlerin en çok seyredilen dizileri arasında yer alan ve yapımını OGM Pictures’in yapımcılığını ise Yağız Alp Akaydın’nın üstlenmiş olduğu Çöp Adam isimli dizinin yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacağı bildirildi. Yeni yıl arası vermeyen ve izleyiciyi yeni bölümden mahrum etmeyen dizi yönetimi, izleyicilerden büyük takdir topladı.
Çöp Adam Dizisi Bu Akşam Var Mı? Çöp Adam 33. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?
Star TV'nin iddialı dizisi Çöp Adam 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Çöp Adam 6. bölüm 4 Ocak Çarşamba (BUGÜN) günü yayınlanacak ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak.
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04 Oca 2023 - 01:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.