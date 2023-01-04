Kuruluş Osman Dizisi Bu Akşam (BUGÜN) Var Mı? Kuruluş Osman 111. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Çarşamba Var Mı? İşte 4 Ocak 2023 ATV Yayın Akışı

ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Kuruluş Osman dizisi, Osman Bey'i içeriden çökertmeye çalışanlar için de bir forum olmuştur. Osman Bey'in devlet kurma hırsı büyüdükçe, hem kendi saflarının içinde hem de dışında giderek daha güçlü düşmanlarla karşı karşıya kaldı.

Osman Bey’in başa geçişini konu alan dizinin yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, Kuruluş Osman Bu Akşam Var Mı? Kuruluş Osman 11. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Kuruluş Osman Bugün Var Mı? İşte 4 Ocak 2023 ATV Yayın Akışı... İşte detaylar...

Kuruluş Osman Bu Akşam Var Mı? Kuruluş Osman 111. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak. 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 111. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyirciyle buluşuyor.

Kuruluş Osman 111. Bölüm 2. Fragmanı | ''Bu sana son uyarım!'' İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kuruluş Osman Dizisinin Konusu ve Bölüm Özeti...

Osman Bey, 13. yüzyıl Türk reisi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Türkiye'de ülkenin ilk gerçek lideri olarak saygı görüyor ve mirası bugün hâlâ kutlanıyor. Osman Bey, Yenişehir'de yeni bir devlet kurma arayışında, tartışmak ve karar almak için beylerini bir divanda (meclis) toplamanın önemini anladı. Ancak bu divan, Osman Bey'i içeriden çökertmeye çalışanlar için de bir forum olmuştur.

Osman Bey'in devlet kurma hırsı büyüdükçe, hem kendi saflarının içinde hem de dışında giderek daha güçlü düşmanlarla karşı karşıya kaldı. En önemli meydan okumalarından biri, Bursa ve İznik'i ele geçirmek ve Marmara Hisarı'na giden yolu açmak için mücadele ettiği Bizans İmparatorluğu idi.

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