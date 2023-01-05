- 05 Oca 2023 - 08:48

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ocak 2023 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara da dahil olmak üzere şehirlerin kuraklık, altyapı sorunları veya bakım çalışmaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle su kesintileri veya hizmet kesintileri yaşaması alışılmadık bir durum değildir. Ankara 5 Ocak 2023 Perşembe su kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte Detaylar...

Ankara 5 Ocak 2023 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

ASKİ 5 Ocak 2023 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Ocak 2023 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

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05 Oca 2023 - 08:48 - Yaşam

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