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04 Oca 2023 - 09:27

Altın Fiyatlarında Yeri Göğü İnletecek Hamle! 1.600 TL Olmasına Ramak Kaldı; Kuyumcular Saçını Başını Yoluyor! Öyle Bir Yükseldi Ki…

Altın fiyatlarında yeri göğü inletecek hamle geldi. Yakın zamanda 1.600 TL olacağı açıklanan altın, kuyumcuların artık saçını başını yoldurdu! Son zamanların en yüksek fiyatlarına çıkan altın, dengeleri alt üst etti. 4 Ocak itibariyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları hem ekonomi takip edenler hem de yatırım yapanlar tarafından gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…