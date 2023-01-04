- 04 Oca 2023 - 09:27 G: 04 Oca 2023 - 09:32

Altın Fiyatlarında Yeri Göğü İnletecek Hamle! 1.600 TL Olmasına Ramak Kaldı; Kuyumcular Saçını Başını Yoluyor! Öyle Bir Yükseldi Ki…

Altın fiyatlarında yeri göğü inletecek hamle geldi. Yakın zamanda 1.600 TL olacağı açıklanan altın, kuyumcuların artık saçını başını yoldurdu! Son zamanların en yüksek fiyatlarına çıkan altın, dengeleri alt üst etti. 4 Ocak itibariyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları hem ekonomi takip edenler hem de yatırım yapanlar tarafından gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Rekor kıra kıra Ocak ayına giriş yapan altın, 2022 yılındaki gerilmeleri arkasında bıraktığını göstermişti. Uzun bir aradan sonra ilk kez yükseliş yaşayan altın; ONS altın ve döviz kurunun yükselişinden etkilendiğini öne çekti. Gündem yaratan altın, bir kez daha şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Oca 2023 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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