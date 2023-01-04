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04 Oca 2023 - 09:53

Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te final döngüsü başladı. Ocak ayının ortasında bitecek olan Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümünde ilk finalist belli olmuştu. İkinci finalist ise ifşa edildi. Bunun üzerine akıllarda; “Metin mi, Ayaz mı, Görkem mi?” sorusu oluştu. İşte şeflerin bile tahmin edemediği o isim…