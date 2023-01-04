Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te final döngüsü başladı. Ocak ayının ortasında bitecek olan Masterchef yarışmasının dün akşamki bölümünde ilk finalist belli olmuştu. İkinci finalist ise ifşa edildi. Bunun üzerine akıllarda; “Metin mi, Ayaz mı, Görkem mi?” sorusu oluştu. İşte şeflerin bile tahmin edemediği o isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Burak Kaya’nın elenmesinin ardından; yarı finale kalan isimler; Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem olmuştu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan Kıvanç ise çeyrek finale kalmıştı. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Kıvanç’ın yanına gelecek olan isim belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.