Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erhan’ın Gerçek Yüzü Belli Oldu! Yaren Asıl Şimdi Saçını Başını Yolacak; Sinir Krizlerine Girecek! Meğer…
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışmasında bu sezon bulunan ve milyonlarca Kısmetse Olur izleyicisi tarafından “Sek erkek” olarak adlandırılan Erhan hakkında ortaya çıkanlar “Gerçek yüzü belli oldu” yorumlarına neden oldu. Sevgilisi Yaren’in asıl şimdi saçını başını yolacağı hatta sinir krizlerine gireceği düşünülmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık itibaren ekran macerasına başlayan Kısmetse Olur yarışmasında bilindiği üzere tansiyon asla düşmüyor. Her bir bölümünde ayrı bir olay yaşayan seyircilerin gözbebeği olan yarışmacılardan bir tanesi ise Erhan Saffar oluyor. Daha önce ekranlardan tanıdığımız Erhan Saffar’ın hakkında çıkan tek bir gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.