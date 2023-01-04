Kısmetse Olur’un Sek Erkeği Erhan’ın Gerçek Yüzü Belli Oldu! Yaren Asıl Şimdi Saçını Başını Yolacak; Sinir Krizlerine Girecek! Meğer…

12 Aralık itibaren ekran macerasına başlayan Kısmetse Olur yarışmasında bilindiği üzere tansiyon asla düşmüyor. Her bir bölümünde ayrı bir olay yaşayan seyircilerin gözbebeği olan yarışmacılardan bir tanesi ise Erhan Saffar oluyor. Daha önce ekranlardan tanıdığımız Erhan Saffar’ın hakkında çıkan tek bir gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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