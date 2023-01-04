İbrahim Tatlıses’in Gelini ve Oğlu Çıtayı Aştı! Dudak Dudağa Yapışıp Öyle Kareler Verdiler Ki… “Allah Akıl Fikir Versin!”

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in çocukları İdo Tatlıses’in güzeller güzeli eşi Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya paylaşımları ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Takipçilerine adeta görsel şölen yaşatan Şefkatli cephesinden eşi İdo Tatlıses’le de birçok paylaşım geliyor ve bu paylaşımlar etkileşim rekorları kırıyordu. Şimdiyse dudak dudağa objektiflere poz veren ünlü çift ortalığı yangın yerine çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımı sizler için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşım? İşte detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!