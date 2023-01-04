İbrahim Tatlıses’in Gelini ve Oğlu Çıtayı Aştı! Dudak Dudağa Yapışıp Öyle Kareler Verdiler Ki… “Allah Akıl Fikir Versin!”
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den gelen bir paylaşım yürekleri hoplattı. Dudak dudağa yapışıp poz veren ünlü çift paylaşımlarıyla ortalığı inim inletti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımların ardından yorumlarda arkaya arkaya geldi. Bizde o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in çocukları İdo Tatlıses’in güzeller güzeli eşi Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya paylaşımları ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Takipçilerine adeta görsel şölen yaşatan Şefkatli cephesinden eşi İdo Tatlıses’le de birçok paylaşım geliyor ve bu paylaşımlar etkileşim rekorları kırıyordu. Şimdiyse dudak dudağa objektiflere poz veren ünlü çift ortalığı yangın yerine çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımı sizler için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşım? İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.