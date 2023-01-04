- 04 Oca 2023 - 11:24

7. Yargı Paketine Nokta Konuldu! Bundan Sonra Konutta Çat-Kapı Haciz Devri Kapandı! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Yeni yılın gelmesi ile birlikte hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 2023 yılına ilişkin düzenlenmiş olan çalışma planları gelmeye başladı. Bu kapsamda hem ekonomik hem de siyasi anlamda yeni kararların alındığı görülürken ülke vatandaşlarını yakından ilgilendiren birtakım önemli kararlara da imza atıldığı öğrenildi.

Ocak ayının başı itibari ile emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılacak olan zam uygulaması yüzde 25 olarak kesinleşirken yakında dönem içerisinde 3600 ek göstergenin de yürürlüğe gireceği ve arada oluşan 14 günlük farkın hesaplara haricen aktarılacağı bilgisi kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan maaş zammı açıklamalarının ardından bir süreliğine rahat bir nefes alan vatandaşlara, mevcut veya ilerleyen zamanlarda oluşabilecek olan borç yüklerine ilişkin de yeni bir müjde verildi. Adalet Bakanlığı’nın 7’inci Yargı Paketi’nden gelen müjdeli haberin detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.

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04 Oca 2023 - 11:24 - Gündem

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