- 04 Oca 2023 - 11:25 G: 04 Oca 2023 - 11:33

2 Aylık Hamile Aslı Enver'i Görenler Şok Oldu! Kocasıyla Nispet Yapa Yapa Paylaştı; Kalpler Havada Uçuşuyor... "Anladık En Aşık Sensin!"

2 aylık hamile olan ünlü oyuncu Aslı Enver’i görenler şok oldu. Çiçeği burnunda gelin kocasıyla nispet yapa yapa pozlar paylaştı kalpler havada uçuştu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine, Suskunlar dizisinde Ahu karakterine ve son olarak da İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat vermişti. Gözlerden uzak yaşadığı aşkını iki ay önce sessiz sedasız resmiyete dökerek evlenen ünlü oyuncu Enver Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da yürek hoplatmaya devam ediyor. Son olarak eşiyle yaptığı paylaşımla ortalığı yangın yerine çeviren Enver’den gelen son paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

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04 Oca 2023 - 11:25 Ankara- Yaşam

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