2 Aylık Hamile Aslı Enver'i Görenler Şok Oldu! Kocasıyla Nispet Yapa Yapa Paylaştı; Kalpler Havada Uçuşuyor... "Anladık En Aşık Sensin!"
2 aylık hamile olan ünlü oyuncu Aslı Enver’i görenler şok oldu. Çiçeği burnunda gelin kocasıyla nispet yapa yapa pozlar paylaştı kalpler havada uçuştu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine, Suskunlar dizisinde Ahu karakterine ve son olarak da İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat vermişti. Gözlerden uzak yaşadığı aşkını iki ay önce sessiz sedasız resmiyete dökerek evlenen ünlü oyuncu Enver Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da yürek hoplatmaya devam ediyor. Son olarak eşiyle yaptığı paylaşımla ortalığı yangın yerine çeviren Enver’den gelen son paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.