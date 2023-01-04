2 Aylık Hamile Aslı Enver'i Görenler Şok Oldu! Kocasıyla Nispet Yapa Yapa Paylaştı; Kalpler Havada Uçuşuyor... "Anladık En Aşık Sensin!"

Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine, Suskunlar dizisinde Ahu karakterine ve son olarak da İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat vermişti. Gözlerden uzak yaşadığı aşkını iki ay önce sessiz sedasız resmiyete dökerek evlenen ünlü oyuncu Enver Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da yürek hoplatmaya devam ediyor. Son olarak eşiyle yaptığı paylaşımla ortalığı yangın yerine çeviren Enver’den gelen son paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

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