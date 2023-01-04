Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki…
2022 yılının en büyük ekonomik problemlerinden birisi olarak ele alınan ve yalnızca ülkemizde değil küresel çapta da hissedilen yüksek enflasyon, vatandaşların aylık kazançları ile geçinememelerine sebep olarak büyük bir geçim derdinin ortay acıkmasına yol açtı.
Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların alım güçlerinin artmasını sağlamak amacı ile enflasyon üstü maaş zamlarına imza atılmış olsa da zam açıklamalarının hemen ardından enflasyonun yükselen grafiklerini devam ettirmesi, maaş artışlarının da kısa süre içerisinde erimesine sebep oldu.
Temmuz ayı maaş zamlarının açıklanmasının ardından enflasyonun yükselmeye devam etmesi ek bir zam talebinin oluşmasına sebep olsa da bu talebe olumlu bir yanıt verilemedi. Asıl büyük zam için ocak ayına işaret eden hükümet yetkilileri vatandaşları umutlandırırken gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.
Dün öğle saatlerinden önce aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,18 oranında gerçekleştiğini belirtti. Böylelikle maaşların hesaplanması amacı ile kullanılan başlıca parametrelerden olan 6 aylık enflasyon tamamlanmış oldu.
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04 Oca 2023 - 11:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.