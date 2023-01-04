- 04 Oca 2023 - 11:33

Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki…

2022 yılının en büyük ekonomik problemlerinden birisi olarak ele alınan ve yalnızca ülkemizde değil küresel çapta da hissedilen yüksek enflasyon, vatandaşların aylık kazançları ile geçinememelerine sebep olarak büyük bir geçim derdinin ortay acıkmasına yol açtı.

Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların alım güçlerinin artmasını sağlamak amacı ile enflasyon üstü maaş zamlarına imza atılmış olsa da zam açıklamalarının hemen ardından enflasyonun yükselen grafiklerini devam ettirmesi, maaş artışlarının da kısa süre içerisinde erimesine sebep oldu.

Temmuz ayı maaş zamlarının açıklanmasının ardından enflasyonun yükselmeye devam etmesi ek bir zam talebinin oluşmasına sebep olsa da bu talebe olumlu bir yanıt verilemedi. Asıl büyük zam için ocak ayına işaret eden hükümet yetkilileri vatandaşları umutlandırırken gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Dün öğle saatlerinden önce aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,18 oranında gerçekleştiğini belirtti. Böylelikle maaşların hesaplanması amacı ile kullanılan başlıca parametrelerden olan 6 aylık enflasyon tamamlanmış oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

04 Oca 2023 - 11:33 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
7. Yargı Paketine Nokta Konuldu! Bundan Sonra Konutta Çat-Kapı Haciz Devri Kapandı! Öyle Bir Şey Olacak Ki… mask
7. Yargı Paketine Nokta Konuldu! Bundan Sonra Konutta Çat-Kapı Haciz Devri Kapandı! Öyle Bir Şey Olacak Ki…
Doğalgaza % 12 İndirim Var Mı, Ne Zaman? Ankaralı Vatandaşlar Gözlerini Kulaklarını Buna Çevirdiler! İstanbul İçin Düğmeye Basılmıştı... mask
Doğalgaza % 12 İndirim Var Mı, Ne Zaman? Ankaralı Vatandaşlar Gözlerini Kulaklarını Buna Çevirdiler! İstanbul İçin Düğmeye Basılmıştı...
Acun Medya’dan Tam Tamına 15 Bin TL Maaşla Çalışacak İş Alımı Açıldı! Şartlar Belli Oldu; Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını… mask
Acun Medya’dan Tam Tamına 15 Bin TL Maaşla Çalışacak İş Alımı Açıldı! Şartlar Belli Oldu; Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını…
2000 Öncesi ve Sonrası Emekli Maaşları Belli Oldu! SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar? 4.375 TL İle 6.084 TL Maaş Alacaklar... mask
2000 Öncesi ve Sonrası Emekli Maaşları Belli Oldu! SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar? 4.375 TL İle 6.084 TL Maaş Alacaklar...
Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor... mask
Akaryakıt Fiyatlarına Yeri Göğü Titretecek Zam Haberi! 3 Ocak Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan Aracını Bırakıp Toplu Taşımaya Koşuyor...
Memur ve Emekli Zam Yüzdesi 25 Oldu! En Düşük Memur Maaşı 11.381 TL Oldu! Emekli En Düşük Maaşı 7.598 TL Oldu... İşte Diğer Maaşlar! mask
Memur ve Emekli Zam Yüzdesi 25 Oldu! En Düşük Memur Maaşı 11.381 TL Oldu! Emekli En Düşük Maaşı 7.598 TL Oldu... İşte Diğer Maaşlar!
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı… mask
Bekçi Maaşlarına Büyük Zam Kapıda! Çarşı ve Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Memur Maaş Tablosu Ortaya Çıktı…
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek! mask
Taşeron İşçi İlave Tediye İkramiyesinin Miktarını Duyanlar Fenalık Geçiriyor! 3 Ocak Taşeron ve Kamu İşçisi Maaşları Ellerinizi Kollarını Titretecek!
Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar? 2023 Yılı Yeni Öğretmen Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira? mask
Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar? 2023 Yılı Yeni Öğretmen Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira?
Polis Memuru Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Polis Maaşı Ne Kadar? 2023 Yılında Polis Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira? mask
Polis Memuru Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Polis Maaşı Ne Kadar? 2023 Yılında Polis Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki… mask
Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki…
2 Aylık Hamile Aslı Enver'i Görenler Şok Oldu! Kocasıyla Nispet Yapa Yapa Paylaştı; Kalpler Havada Uçuşuyor... "Anladık En Aşık Sensin!" mask
2 Aylık Hamile Aslı Enver'i Görenler Şok Oldu! Kocasıyla Nispet Yapa Yapa Paylaştı; Kalpler Havada Uçuşuyor... "Anladık En Aşık Sensin!"
7. Yargı Paketine Nokta Konuldu! Bundan Sonra Konutta Çat-Kapı Haciz Devri Kapandı! Öyle Bir Şey Olacak Ki… mask
7. Yargı Paketine Nokta Konuldu! Bundan Sonra Konutta Çat-Kapı Haciz Devri Kapandı! Öyle Bir Şey Olacak Ki…
Kuruluş Osman Dizisi Bu Akşam (BUGÜN) Var Mı? Kuruluş Osman 111. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Çarşamba Var Mı? İşte 4 Ocak 2023 ATV Yayın Akışı mask
Kuruluş Osman Dizisi Bu Akşam (BUGÜN) Var Mı? Kuruluş Osman 111. Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Çarşamba Var Mı? İşte 4 Ocak 2023 ATV Yayın Akışı
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesi Aşırı Cesur! Bacak Bacak Üstün Atıp Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! “Üff Bu Ne Güzellik!” mask
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesi Aşırı Cesur! Bacak Bacak Üstün Atıp Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! “Üff Bu Ne Güzellik!”
İbrahim Tatlıses’in Gelini ve Oğlu Çıtayı Aştı! Dudak Dudağa Yapışıp Öyle Kareler Verdiler Ki… “Allah Akıl Fikir Versin!” mask
İbrahim Tatlıses’in Gelini ve Oğlu Çıtayı Aştı! Dudak Dudağa Yapışıp Öyle Kareler Verdiler Ki… “Allah Akıl Fikir Versin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL