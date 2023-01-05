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05 Oca 2023 - 08:40

Beyaz ve Kahverengi Yumurtanın Farkını Duyan Şok Oluyor! Meğer Yumurta Bu Yüzden Renk Alıyormuş… “Yok Artık!”

Bilim insanları tarafından senelerdir yapılan araştırmalar, kişisel sağlığın muhafaza edilmesinde genetik faktörlerin önemli bir role sahip olduğunu kanıtladı. Aile öyküsünde hastalık bulunan bireylerin doğrudan ilgili hastalığa veya türevlerine yakalanma ihtimallerinin oldukça kuvvetli olduğunu ifade eden bilim insanları, bu noktada “nasılsa genetiğimde var, kesin hastalanacağım” düşüncesine kapılmadan hareket edilmesi gerektiğinin hayati bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.