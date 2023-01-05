- 05 Oca 2023 - 08:40 G: 05 Oca 2023 - 08:44

Beyaz ve Kahverengi Yumurtanın Farkını Duyan Şok Oluyor! Meğer Yumurta Bu Yüzden Renk Alıyormuş… “Yok Artık!”

Bilim insanları tarafından senelerdir yapılan araştırmalar, kişisel sağlığın muhafaza edilmesinde genetik faktörlerin önemli bir role sahip olduğunu kanıtladı. Aile öyküsünde hastalık bulunan bireylerin doğrudan ilgili hastalığa veya türevlerine yakalanma ihtimallerinin oldukça kuvvetli olduğunu ifade eden bilim insanları, bu noktada “nasılsa genetiğimde var, kesin hastalanacağım” düşüncesine kapılmadan hareket edilmesi gerektiğinin hayati bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Genetik etkenlerin yanı sıra hayat tarız, beslenme ve uyku düzeni, tüketilen ilaçlar gibi pek çok etkenin de kişisel sağlığın korunması üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu belirten bilim insanları, özellikle tüketilen yiyecekler konusunda hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada küçükten büyüğe her yaş grubu için yumurta tüketiminin önemine vurgu yapan bilim insanları, alerji durumu yok ise her gün mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Oca 2023 - 08:40 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ocak 2023 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ocak 2023 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 5 Ocak 2023 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 5 Ocak 2023 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
A101 Tuvalet Kâğıtlarına %20 İndirimi Bugün Başlayor! Süt ve Çocuk Bezi Fiyatlarını Görenler 3-4 Adet Alıyorlar! İşte 5 Ocak A101 Aktüel Ürün Fiyatları… mask
A101 Tuvalet Kâğıtlarına %20 İndirimi Bugün Başlayor! Süt ve Çocuk Bezi Fiyatlarını Görenler 3-4 Adet Alıyorlar! İşte 5 Ocak A101 Aktüel Ürün Fiyatları…
Araç Alacakların Dikkatine! Benzinli ve Dizel Araçlarda Dizel ve LPG'de İndirim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şimdiden Halaya Durdu! mask
Araç Alacakların Dikkatine! Benzinli ve Dizel Araçlarda Dizel ve LPG'de İndirim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şimdiden Halaya Durdu!
Alkol ve Tütün’e Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları mask
Alkol ve Tütün’e Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları
Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki… mask
Dul ve Yetim Aylıkları Hakkında Son Dakika! Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu? 2023 Zammı Öyle Bir Etkiledi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL