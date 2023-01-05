Beyaz ve Kahverengi Yumurtanın Farkını Duyan Şok Oluyor! Meğer Yumurta Bu Yüzden Renk Alıyormuş… “Yok Artık!”
Bilim insanları tarafından senelerdir yapılan araştırmalar, kişisel sağlığın muhafaza edilmesinde genetik faktörlerin önemli bir role sahip olduğunu kanıtladı. Aile öyküsünde hastalık bulunan bireylerin doğrudan ilgili hastalığa veya türevlerine yakalanma ihtimallerinin oldukça kuvvetli olduğunu ifade eden bilim insanları, bu noktada “nasılsa genetiğimde var, kesin hastalanacağım” düşüncesine kapılmadan hareket edilmesi gerektiğinin hayati bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.
Genetik etkenlerin yanı sıra hayat tarız, beslenme ve uyku düzeni, tüketilen ilaçlar gibi pek çok etkenin de kişisel sağlığın korunması üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu belirten bilim insanları, özellikle tüketilen yiyecekler konusunda hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada küçükten büyüğe her yaş grubu için yumurta tüketiminin önemine vurgu yapan bilim insanları, alerji durumu yok ise her gün mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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05 Oca 2023 - 08:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.