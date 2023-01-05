Kısmetse Olur’da Boğaz Boğaza Kavga! “Sevgilini Ödünç Aldım!” Deyince Duramadı; Öyle Bir Saldırdı Ki…

Toplumun ahlakını bozdukları yönünde eleştirilen evlilik programlarına, bir süre sonra RTÜK’ten de müdahale geldi ve yaklaşık olarak 6- 7 yıl kadar önce evlilik programları yayından kalktı.

Evlilik programlarının en popüler oldukları dönem içerisinde piyasaya hızlı bir giriş yapan ve diğer programlara bakıldığında farklı konsepti ile öne çıkmayı başaran Kısmetse Olur, 2015 yılında yayınlanan ilk bölümü ile reyting rekorlarını alt üst etti. Kanal D ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesine ulaşarak sektörü de şaşkına çevirdi. O dönem içerisinde yarışma programında yer alan bazı isimler öne çıkarken bir çift de evlendi.

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