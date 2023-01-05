Kısmetse Olur’da Boğaz Boğaza Kavga! “Sevgilini Ödünç Aldım!” Deyince Duramadı; Öyle Bir Saldırdı Ki…
Seneler önce TV ekranlarında yayınlanan ve o dönemin en popüler TV programları arasında yer alan evlilik programları, ülke genelinde izleyiciler tarafından yakından takip ediliyordu. Gelin adayları, damat adayları ve bazı konseptlerde de kayınvalide adayları ile izleyicinin karşısına çıkan evlilik programları, o dönem içerisinde çok yankı uyandırsa da bir kesim tarafından oldukça ağır eleştirilere maruz kaldı.
Toplumun ahlakını bozdukları yönünde eleştirilen evlilik programlarına, bir süre sonra RTÜK’ten de müdahale geldi ve yaklaşık olarak 6- 7 yıl kadar önce evlilik programları yayından kalktı.
Evlilik programlarının en popüler oldukları dönem içerisinde piyasaya hızlı bir giriş yapan ve diğer programlara bakıldığında farklı konsepti ile öne çıkmayı başaran Kısmetse Olur, 2015 yılında yayınlanan ilk bölümü ile reyting rekorlarını alt üst etti. Kanal D ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesine ulaşarak sektörü de şaşkına çevirdi. O dönem içerisinde yarışma programında yer alan bazı isimler öne çıkarken bir çift de evlendi.
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05 Oca 2023 - 08:40 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.