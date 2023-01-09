- 09 Oca 2023 - 00:25

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Demir Geri Dönüyor! Özleyen Hayranları Ekran Başına! Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in Yeni Dizisi Ortaya Çıktı...

TV dizilerine yönelik talebin azalması, dijital platformları harekete geçirdi. Değişen izleyici alışkanlıkları dijital platformların popülerleşmesini ve abone sayılarının günden güne artmasını sağlarken TV’de iş yapan yapımcılar da yeni içerikler konusunda çalışmalarına hız kazandırdı. Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Demir Geri Dönüyor! Özleyen Hayranları Ekran Başına! Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in Yeni Dizisi Ortaya Çıktı...

Son dönemlerde TV dizilerine olan ilginin azalmış olması sebebi ile daha çok gerçek hikayelerden esinlenilmiş olan senaryolara yatırım yapmayı tercih eden yapımcılar, bu noktada dizilerin başrollerini de titizlik ile seçmeye başladı. Popüler olmalarına rağmen bir araya geldiklerinde uyumu yakalayamayan ve bu sebep ile de erken final yapmak durumunda kalan diziler kervanına katılmak istemeyen birçok yapım şirketi, kadın- erkek seçimlerinde kararsız kalmaya başladı.

Daha önce bir arada görüntülenmemiş, birlikte henüz bir projede yer almamış olan ünlü isimler üzerinden seçme yapan yapımcılar, son olarak iki ismi daha bir araya getirerek izleyicileri şaşkına çevirdi.

09 Oca 2023 - 00:25 - Magazin

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