- 04 Oca 2023 - 12:46

Sadakatsiz’in İncisiydi… Murat Ünalmış’ın Yanındaki İsmi Duyunca Şok Olacaksınız! Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Sonra….

TV dizilerine yönelik talebin azalması, dijital platformları harekete geçirdi. Değişen izleyici alışkanlıkları dijital platformların popülerleşmesini ve abone sayılarının günden güne artmasını sağlarken TV’de iş yapan yapımcılar da yeni içerikler konusunda çalışmalarına hız kazandırdı. İzleyicilerin benzer hikayelerden ve hemen hemen aynı oyuncu kadrolarından sıkıldığını fark eden yapımcılar, yeni projelerinde daha önce hiç bir arada görülmemiş olan isimleri eşleştirmeye başladı.

Son dönemlerde TV dizilerine olan ilginin azalmış olması sebebi ile daha çok gerçek hikayelerden esinlenilmiş olan senaryolara yatırım yapmayı tercih eden yapımcılar, bu noktada dizilerin başrollerini de titizlik ile seçmeye başladı. Popüler olmalarına rağmen bir araya geldiklerinde uyumu yakalayamayan ve bu sebep ile de erken final yapmak durumunda kalan diziler kervanına katılmak istemeyen birçok yapım şirketi, kadın- erkek seçimlerinde kararsız kalmaya başladı.

Daha önce bir arada görüntülenmemiş, birlikte henüz bir projede yer almamış olan ünlü isimler üzerinden seçme yapan yapımcılar, son olarak iki ismi daha bir araya getirerek izleyicileri şaşkına çevirdi.

04 Oca 2023 - 12:46 - Magazin

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