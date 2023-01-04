Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın Kızı Yeri Göğü Salladı! “Baban Acun Diye…” Kıyafetine Yorumlar Gırla Geliyor! “Acunası Hayatlar!”
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan iki ismi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bu kez gündeme kızları Melisa Ilıcalı’yla bomba gibi düştüler. Söz konusu görseli görenlerse “Baban Acun diye mutlusun sanıyorlar” yorumlarında bulundular! Melisa Ilıcalı’nın giymiş olduğu kıyafete yorumlar peş peşe geldi. İşte Melisa Ilıcalı’nın son hali…
“Var Mısın Yok Musun” isimli yarışmada tanışan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, doludizgin bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Acun Ilıcalı o dönem Zeynep Ilıcalı’yla evliydi ama bu haberlerde sonra apar topar boşanmıştı. Şeyma Subaşı’nın bir de hamile olduğu gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Kızları Melisa’yı kucağına alan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirip boşanmışlardı. Melisa Ilıcalı’nın son halini görenlerse ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.