Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın Kızı Yeri Göğü Salladı! “Baban Acun Diye…” Kıyafetine Yorumlar Gırla Geliyor! “Acunası Hayatlar!”

“Var Mısın Yok Musun” isimli yarışmada tanışan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, doludizgin bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Acun Ilıcalı o dönem Zeynep Ilıcalı’yla evliydi ama bu haberlerde sonra apar topar boşanmıştı. Şeyma Subaşı’nın bir de hamile olduğu gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Kızları Melisa’yı kucağına alan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirip boşanmışlardı. Melisa Ilıcalı’nın son halini görenlerse ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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