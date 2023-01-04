- 04 Oca 2023 - 12:43 G: 04 Oca 2023 - 12:52

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın Kızı Yeri Göğü Salladı! “Baban Acun Diye…” Kıyafetine Yorumlar Gırla Geliyor! “Acunası Hayatlar!”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan iki ismi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bu kez gündeme kızları Melisa Ilıcalı’yla bomba gibi düştüler. Söz konusu görseli görenlerse “Baban Acun diye mutlusun sanıyorlar” yorumlarında bulundular! Melisa Ilıcalı’nın giymiş olduğu kıyafete yorumlar peş peşe geldi. İşte Melisa Ilıcalı’nın son hali…

“Var Mısın Yok Musun” isimli yarışmada tanışan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, doludizgin bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Acun Ilıcalı o dönem Zeynep Ilıcalı’yla evliydi ama bu haberlerde sonra apar topar boşanmıştı. Şeyma Subaşı’nın bir de hamile olduğu gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Kızları Melisa’yı kucağına alan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirip boşanmışlardı. Melisa Ilıcalı’nın son halini görenlerse ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Oca 2023 - 12:43 Ankara- Yaşam

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