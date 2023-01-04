- 04 Oca 2023 - 13:22

Ankaralılara Kahreden Haber Geldi! EGO Otobüslerine Öyle Bir Zam Yapılacak Ki, Artık Her Yere Yürüyerek Gideceksiniz!

Geçtiğimiz dönem içerisinde yükselişini sürdüren enflasyon, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlerin tümüne peş peşe zamların yapılmasına sebep oldu. Oluşan kur farkı, Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması, tedarik problemleri ve daha pek çok faktör sebebi ile günden güne zamlanan hizmetler, aylık kazançları sabit olan milyonlarca vatandaşı büyük bir sıkıntının içerisine doğru sürükledi.

2022 yılı boyunca enflasyon ile mücadele kapsamında pek çok önlem alınmış, maaşlar enflasyon üstü iyileştirilmiş ve diğer alanlarda düzenlemeler yapılmış olsa da devam eden savaşın ve diğer değişkenlerin de etkileri ile birlikte giderlerin artmasının önüne geçilememişti. Artan giderler sebebi ile ürünlerin satış fiyatlarına da peşi sıra zamlar yansıtılırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte yeni dönem zamları da vatandaşlara duyurulmaya başlandı.

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04 Oca 2023 - 13:22 - Gündem

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