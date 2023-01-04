Kızılcık Şerbeti Dizisinde Alev İpin Ucunu Kaçırdı, Abdullah Bey’e Kaçtı! "Baban Yaşında Adam!" Pembe'nin Tansiyonu Fırlayacak... Neler Oluyor?

Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan aynı adlı romandan uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde olayların ardı arkası kesilmezken yapılan yorumlarda sosyal medya ve magazin gündeminin de altını üstüne getirdi. Herkesin yeni bölümü merakla beklediği Cuma gününde yayınlanacak bölüme dair bir iddia ortaya çıkınca herkes hayretten ve şaşkınlıktan resmen fenalık geçirdi. İşte Abdullah Bey ve Alev arasında yaşananlar...

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