- 04 Oca 2023 - 13:18 G: 04 Oca 2023 - 13:23

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Alev İpin Ucunu Kaçırdı, Abdullah Bey’e Kaçtı! "Baban Yaşında Adam!" Pembe'nin Tansiyonu Fırlayacak... Neler Oluyor?

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev ipin ucunu kaçırarak Abdullah Bey’e kaçınca olanlar oldu. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bu olayın ardından Pembe’nin tansiyonu fırlayacakken olanlara kimse anlam veremedi. Peki, neler oluyor?

Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan aynı adlı romandan uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde olayların ardı arkası kesilmezken yapılan yorumlarda sosyal medya ve magazin gündeminin de altını üstüne getirdi. Herkesin yeni bölümü merakla beklediği Cuma gününde yayınlanacak bölüme dair bir iddia ortaya çıkınca herkes hayretten ve şaşkınlıktan resmen fenalık geçirdi. İşte Abdullah Bey ve Alev arasında yaşananlar...

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04 Oca 2023 - 13:18 Ankara- Yaşam

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