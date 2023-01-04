Müge Anlı’da “Sapık Sinan” Söylediği Yalanı Bile Unuttu! Damarına Bastı, Müge Anlı’nın Bile Üzerine Yürüdü! Stüdyoda Tansiyon Öyle Bir Yükseldi Ki…
ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da “Sapık Sinan” olarak adlandırılan olayın derinlikleri giderek artıyor. Müge Anlı’nın damarına basıp duran, çileden çıkaran Sinan’ın söylediği yalanı unutup bambaşka bir hikaye yazdı! Ağızların yarım metre açık kalmasına neden olan Sinan, öyle şeyler dedi ki…
Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fikri Bey; 65 yaşında, 5 çocuk ve 12 torun sahibi eşinin ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Eşinin dişlerini bile unutup evden çıktığını ifade eden Fikri Bey, köylerinde bulunan Sinan isimli kişiden şüphelendiğini ifade etmişti. Köydeki tüm kadına cinsel içerikli mesajlar atan ve taciz eden Sinan ise her şeyi yalanlıyordu. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi. Sinan’ın yaptıkları ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.