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04 Oca 2023 - 13:36

Müge Anlı’da “Sapık Sinan” Söylediği Yalanı Bile Unuttu! Damarına Bastı, Müge Anlı’nın Bile Üzerine Yürüdü! Stüdyoda Tansiyon Öyle Bir Yükseldi Ki…

ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da “Sapık Sinan” olarak adlandırılan olayın derinlikleri giderek artıyor. Müge Anlı’nın damarına basıp duran, çileden çıkaran Sinan’ın söylediği yalanı unutup bambaşka bir hikaye yazdı! Ağızların yarım metre açık kalmasına neden olan Sinan, öyle şeyler dedi ki…