Alkol - Sigara ve Tütüne Dev Zam Zammı Ortalığı İnletti! Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı; Olağanüstü Zam Kapıda! İşte Güncel Alkol Fiyatları

Bu durum bir gün satın alınan ürünün diğer gün aynı fiyattan bulunamamasına sebep olurken tüketicilerin de kafalarının karışmasına, bütçe planlamalarını yapamamalarına ve dolayısı ile de en temel ihtiyaçlarına dahi rahatlık ile erişememelerine yol açtı.

Bir süredir yüksek enflasyon ile mücadele edebilmek adına pek çok farklı alanda adımlar atılırken yeni yılın başlaması ile birlikte yeni planlamalar da yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan enflasyon verilerinin ardından, enflasyona bağlı olarak hesaplanan diğer ödeme kalemlerinde de değişimler yaşandı. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,18, 12 aylık enflasyonu ise yüzde 64,27 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, ÖTV hesaplarının da yeniden yapılmasına aracılık etti.

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